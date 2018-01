Tênis brasileiro perde entusiasta Alcides Procópio, tenista, empresário, dirigente e promotor, que se dedicou por seis décadas ao tênis, morreu, neste domingo, aos 86 anos, no Hospital São Luiz, por falência múltipla dos órgãos. O enterro será às 10 horas desta segunda-feira, no Cemitério da Consolação, em São Paulo. Filho de imigrante italiano - o pai era dono do bar do Harmonia, uma filial do elegante clube paulistano na década de 20 - Alcides começou a jogar tênis aos 14 anos com as senhoras do clube. Ainda adolescente, ganhou a Copa Antônio Prado, um campeonato profissional, disputado às escondidas, em 1934. Em 1938, embarcou de navio para a Europa. Foi o primeiro brasileiro a jogar, e vencer duas partidas, em Wimbledon, sem sequer jamais ter visto uma quadra de grama. Em apenas oito meses de Europa chegou a disputar uma partida de duplas ao lado do Rei Gustavo, da Suécia. No Brasil, como tenista amador, conquistou praticamente todos os títulos importantes da época, de estaduais a sul-americanos. Integrou o time brasileiro da Copa Davis apenas em 1951, mas teve o privilégio de enfrentar a França na quadra central de Roland Garros. Mesmo tendo encerrado a carreira no fim da década de 50, Procópio nunca se afastou do tênis. Foi pioneiro em diversas atividades - montou a primeira fábrica brasileira de raquetes. Foi também o primeiro a promover torneios profissionais no País, antes da existência da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Foi vice-presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e ficou duas décadas à frente da Federação Paulista, período em que ajudou Maria Esther Bueno no início de sua carreira. O Banana Bowl, torneio juvenil criado em 1969, foi uma de suas principais realizações. Hoje é um dos sete maiores campeonatos do calendário internacional. Procópio deixa uma família ligada ao tênis. Alcides Procópio Júnior é executivo na área de marketing esportivo e Suzana, proprietária da academia Wilton Tênis, em São Paulo. O neto George é técnico de tênis infantil e Luiz Fernando, jogador universitário nos Estados Unidos com pontos no ranking profissional. A outra neta é Kathy.