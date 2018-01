Tênis: brasileiro vence Aberto de Bogotá O tenista brasileiro Marcos Daniel conquistou o título do Torneio Aberto de Bogotá, neste domingo na capital colombiana, ao derrotar na final Jean Julier Rojer, das Antilhas Holandesas, por dois sets a zero (6/4 e 6/4). Daniel, terceiro cabeça-de-chave do torneio, embolsou o prêmio de U$ 7.200 e obteve 60 pontos para a classificação na ATP . Na final do torneio de duplas, o brasileiro Marcelo Melo e o argentino Brian Dabul venceram Marcos Daniel e o mexicano Santiago Gonzalez por dois sets a zero (6/4 e 6/4).