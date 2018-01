Tenis brasileiro vive nova realidade Os tenistas brasileiros vivem hoje uma nova, e triste, realidade. Embora na lista da ATP, divulgada nesta segunda-feira, Gustavo Kuerten e Flávio Saretta tenham mantido suas posições - 17º e 46º, respectivamente - o País tem atualmente apenas dois jogadores entre os 100, contra quatro de algum tempo atrás. O terceiro melhor brasileiro é Ricardo Mello que só aparece na 151ª colocação, seguido de Marcos Daniel, em 159, Francisco Costa, em 195 e André Sá, que andou beirando a 30ª posição, hoje sofre a ameaça de deixar o grupo dos 200. Está em 197 e como não joga esta semana, portanto não defende pontos do ATP Tour de Viena, vai cair ainda mais. Uma provável queda no ranking também vai atingir Guga na próxima semana. Não joga em Lyon, onde no ano passado chegou a final e acumulou 155 pontos, e por isso, o ex-número 1 do mundo e tricampeão de Roland Garros vai deixar de figurar no grupo dos 20 primeiros. Kuerten só volta a jogar a partir do dia 13, em Madri. Saretta, número 46, pode até ganhar posições esta semana. Afinal, joga em Lyon, sem pontos para defender. Nesta época do ano passado, recuperava-se de uma apendicite. Só que sua missão não será nada fácil na França. Logo na primeira rodada vai pegar o francês Arnaud Clement, 27 do ranking, que vem embalado pelo título conquistado domingo em Metz. Este jogo só será disputado nesta quarta-feira. ESPERANÇA - O tênis brasileiro tem hoje apenas um tenista na lista dos dez primeiros do ranking mundial juvenil. Segundo lista da ITF (Federação Internacional de Tênis) divulgada nesta segunda-feira, Leonardo Kirche está em 10º lugar. Há alguns anos era comum ver brasileiros entre os líderes nesta categoria. Mas na esperança de um lugar melhor, uma legião de brasileiros joga esta semana em Quito, no Equador, um torneio challenger de US$ 25 mil em prêmios em que participam Ricardo Mello, Alexandre Simoni - que chegou a integrar a equipe brasileira da Copa Davis -, Francisco Costa, já com 30 anos, Ricardo Schlather, Franco Ferreiro e Bruno Soares, estes dois últimos apontados com boas revelações e ambos com potencial para alcançarem boas posições no ranking da ATP.