Tênis: brasileiros buscam vagas em SP Campeão do ano passado, o paulista Flávio Saretta busca uma vaga nas quartas-de-final do torneio Nossa Caixa Aberto de São Paulo - Troféu Mário Covas - nesta quinta-feira, em jogo diante do canadense Frederic Niemeyer, por volta das 13 horas, na quadra central do Parque Villa Lobos, em São Paulo. O tênis brasileiro pode fazer a festa nesta competição: outros três jogadores do País também tentam alcançar as quartas-de-final, como Francisco Costa, Ronaldo Carvalho e Marcos Daniel. A rodada desta quinta-feira promete ser agitada e emocionante. Logo às 10h30, o gaúcho Francisco Costa, sempre lutador, enfrenta o venezuelano Kepler Orellana. Logo a seguir, outro gaúcho, Marcos Daniel, joga com o holandês Fred Hemmes Jr, com transmissão pela SporTV; a seguir Saretta pega Niemeyer e o dia ainda terá a revelação Ronaldo Carvalho diante do argentino Cristian Kordasz. Num dia sem chuvas e com um forte sol para esquentar o clima no Parque Villa Lobos, Marcos Daniel derrotou nesta quarta-feira, o argentino Juan Pablo Guzman por 6/4 e 6/2. Mas outros dois brasileiros deixaram a competição. Vinicius Bortolatto perdeu para o peruano Luiz Horna, por 7/6 e 6/3, enquanto Pedro Braga caiu diante do bom tenista francês Jean-Rene Lisanard por 6/4 e 6/4. O torneio Nossa Caixa Aberto de São Paulo - troféu Mário Covas - vale pontos para o ranking mundial e não há cobranças de ingressos. A final será domingo, às 11h30.