Tênis: brasileiros passam no qualifying Os tenistas brasileiros Flávio Saretta e Daniel Mello passaram pelo qualifying do ATP de Munique. Saretta estréia na chave principal contra o alemão Bjorn Phau, enquanto Mello joga com o australiano Wayner Arthurs. Campeonato Brasileiro - Com a disputa da chave feminina, começa nesta terça-feira no Clube Harmonia, em São Paulo, o Campeonato Brasileiro de Profissionais. Vanessa Menga vai estar em quadra, às 19 horas, para sua estréia diante de uma tenista vinda do qualifying. No masculino, a chave principal só começa na quarta-feira. O Campeonato vai distribuir um total de R$ 60 mil em prêmios.