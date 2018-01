Tênis: brasileiros vão bem em Campos Os tenistas brasileiros estão fazendo festa na temporada de inverno de Campos do Jordão. No torneio Credicard Cup, challenger com US$ 100 mil de pontuação para o ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), três deles garantiram vaga nas semifinais e com isso o Brasil terá pelo menos um representante na decisão do título, domingo, às 10h30, com transmissão pela SporTV. Neste sábado, jogam Flávio Saretta diante de Daniel Melo e Ricardo Mello enfrenta o paraguaio Ramon Delgado, único estrangeiro ainda na competição. Uma das atuais sensações do tênis brasileiro é o paulista Flávio Saretta. Com boas atuações vem conquistando pontos importantes nesta série de torneios challengers (categoria com premiação até US$ 125 mil) que estão sendo disputados no Brasil. Em Campos, garantiu vaga nas semifinais ao derrotar o bom tenista britânico Arvind Parmar por 6/4 e 6/2. E Campos do Jordão também está fazendo bem ao campineiro Ricardo Mello. No início deste mês conquistou o título de um torneio challenger e agora vai as semifinais do Credicard Cup, ao derrotar o também brasileiro Thiago Alves por 3/6, 6/1 e 6/1. Num duelo entre brasileiros das quartas-de-final, Daniel Melo venceu Marcos Daniel por 6/4, 6/7 (7/5) e 6/2. Enquanto num jogo entre estrangeiros, o paraguaio Ramon Delgado superou o argentino Edgardo Massa por 6/4 e 6/2.