Tênis: brasileiros vencem em Santiago Os tenistas brasileiros Alexandre Simoni e André Sá avançaram nesta quinta-feira para as quartas-de-final da etapa chilena da Copa Ericsson. Simoni venceu o iugoslavo Dusan Vernic por dois sets a um, de virada. As parciais de 3/6, 6/2 e 6/3. Sá, por sua vez, venceu o argentino Sebastian Prieto por dois sets a zero: parciais de 6/4 e 6/2. No duelo de argentinos, José Acasuso derrotou Fedrerico Browne por duplo 6/2.