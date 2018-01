Tênis: Chang é eliminado em Estoril O tenista norte-americano Michael Chang, que já venceu em Roland Garros, foi eliminado hoje do Aberto de Estoril, ao perder por dois sets a zero para o novato espanhol Albert Montañes, de 20 anos. As parciais foram de 6/1 e 6/3. Chang entrou no torneio como sexto cabeça-de-chave. O Torneio de Estoril teve ainda os seguintes resultados pela primeira rodada: Markus Hipfl (AUT) venceu Albert Costa (ESP) por 6/4 e 6/2. Albert Portas (ESP) venceu Gianluca Pozzi (ITA) por 6/3, 4/6 e 6/3. Juan Balcells (ES) venceu Andrei Medvedev (UCR) por 6/2 e 3/0, abandono. Alberto Martín (ESP) venceu Michal Tabara (Rep.Checa) por 6/3 e 6/4