Tênis: chileno sobe 33 posições Campeão do Torneio de Buenos Aires no último final de semana, o tenista chileno Nicolas Massu foi o que mais avançou no novo ranking da Corrida dos Campeões, divulgado nesta segunda-feira. O chileno subiu 33 postos e agora ocupa a posição de número 42. Outras novidades do ranking - que leva em conta o desempenho na atual temporada - são o francês Nicolas Escude, que subiu para a quarta posição e o norte-americano Anddy Roddick, que entrou para o grupo dos 10 melhores. O ranking tem a liderança do sueco Thomas Johansson, que acumula 215 pontos. O russo Marat Safin é o segundo, com 148, e o checo Jiri Novak é o terceiro, com 127. O brasileiro melhor colocado na Corrida dos Campeões é André Sá, que ocupa a posição de número 79. Veja os 10 melhores do ranking e as posições dos brasileiros .1. Thomas Johansson (SUE) 215 pontos .2. Marat Safin (RUS) 148 .3. Jiri Novak (CZE) 127 .4. Nicolas Escude (FRA) 112 .5. Tommy Haas (ALE) 102 .6. Roger Federer (SUI) 101 .7. Tim Henman (ING) 100 .8. Greg Rusedski (ING) 82 .9. Younes el Aynaui (MAR) 74 10. Andy Roddick (EUA) 72 Brasileiros 79. André Sá 12 89. Flavio Saretta 9 98. Alexandre Simone 7. 109. Fernando Meligeni 6 148. Daniel Marcos 2 --- Gustavo Kuerten 2