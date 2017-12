Tênis: chuva atrasa semifinais em Sopot As semifinais do torneio de tênis de Sopot, na Polônia, foram adiadas devido à forte chuva que está caindo na região. A partida entre o alemão Florian Mayer e o argentino Guillermo Coria, que estava marcada para as 14h30 (hora local) deste sábado, foi remarcada para as 18h. O duelo entre o italiano Potito Starace e o francês Gaël Monfils, que viria na seqüência, não tem hora para começar. Caso a chuva persista, os jogos serão realizados apenas neste domingo, assim como a final.