Tênis: chuva interrompe semifinal A partida entre o britânico Tim Henman e o croata Goran Ivanisevic, válida pela semifinal do torneio de Wimbledon foi interrompida no quarto set, pouco antes das 14h30 (horário de Brasília), por causa da chuva. No momento em que o jogo foi suspenso, Henman vencia: tinha dois a um no placar, com parciais de 5-7, 7-6 (8/6) e 6-0. No quarto set, o britânico vencia por 2 games a 1. Na outra partida de hoje, o australiano Patrick Rafter venceu o norte-americano Andre Agassi por 3 a 2 e se classificou para a final.