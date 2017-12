Tênis: chuva suspende jogos Voltou a chover neste sábado em Paris e duas partidas válidas pela terceira rodada do Torneio de Roland Garros foram suspensas pela organização da competição. O jogo entre o espanhol David Sánchez e Roger Federer foi interrompido quando o tenista suíço estava com a vantagem de 2 sets a 1 e 5-3. Na outra partida jogavam o australiano Wayne Arthurs e o francês Nicolas Coutelot. Arthurs está à frente com 2 sets a 1 e 2-4. Os tenistas voltam às quadras somente no domingo.