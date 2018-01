Tênis: Clijsters elimina Kuznetsova A tenista belga Kim Clijsters se classificou nesta sexta-feira para a final do torneio inglês de Eastbourne, ao derrotar a russa Svetlana Kuznetsova por 2 sets a 1. Ex-número 1 do mundo e sétima cabeça-de-chave, Clijsters vai enfrentar na final a vencedora do confronto entre a italiana Roberta Vinci e a russa Vera Douchevina, que eliminou ninguém menos que a francesa Amelie Mauresmo, a principal favorita ao título. Vinci, por sua vez, garantiu a vaga na semifinal ao bater de forma surpreendente a russa Anastasia Myskina em dois sets: 6-4 e 7-6 (7-3). A final do torneio - disputado em piso de grama - está marcada para este sábado.