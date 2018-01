Tênis: começa final de Stuttgart A final do Torneio de Stuttgart, entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o argentino Guillermo Cañas, começou há instantes, pouco depois das 9h10. Guga chegou à final, depois de eliminar o checo Jiri Novak na semifinal. O argentino, 39º no ranking mundial, garantiu sua vaga ao derrotar o espanhol Marc Lopez. No retrospecto, Guga leva grande vantagem. Em quatro jogos, o brasileiro venceu todos. Dois desses jogos, em finais: Buenos Aires e Acapulco. Kuerten tenta seu quinto título na temporada, em 10 torneios disputados este ano. A final será disputada em cinco sets.