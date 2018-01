Tênis: começa torneio de Gold Coast A tenista espanhola Maria Sanchez Lorenzo estreou com uma vitória no Torneio de Gold Coast, que distribuirá US$ 170 mil em prêmios e contará pontos para a WTA. Sanchez Lorenzo venceu a japonesa Ai Sugiyama por 3 sets a 0 (7-6 (8-6), 3-6 e 7-5). Outros resultados de primeira rodada: Francesca Schiavone (Itália) derrotou a Cristina Torrens Valero (Espanha); Tathiana Garbin (Itália) a Tamarine Tanasugarn (Tailândia); Elena Bovina (Rússia) a Svetlana Kuznetsova (Rússia); Chanelle Scheepers (África do Sul) a Samantha Stosur (Austrália); Meghann Shaughnessy (Estados Unidos) a Myriam Casanova (Suiça); Marie-Gaianeh Mikaelian (Suiça) a Iva Majoli (Croácia).