Tênis: Daniel Melo perde na Austrália O Brasil não tem mais nenhum representante no Aberto de tênis da Austrália. Daniel Melo caiu na segunda rodada do torneio de duplas, nesta manhã, junto com o argentino Enzo Artoni. Eles perderam para Mark Knowles (Bahamas) e Daniel Nestor (Canadá) por dois sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3.