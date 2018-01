Tênis: Davenport e Dementieva vencem A tenista norte-americana Lindsay Davenport avançou nesta quinta-feira para a terceira rodada do Torneio de Tóquio, ao derrotar a japonesa Saori Obata por dois sets a zero. Atual campeã do torneio, Davenport venceu com parciais de 6/4 e 6/3. Cabeça-de-chave número 1, a líder do ranking da WTA disputa seu primeiro torneio no saibro depois de perder na final do Aberto da Austrália, para Serena Williams. Davenport busca seu quinto título do torneio japonês. Hoje, está empatada com a suiça Martina Hingis. Um pouco antes, a russa Elena Dementieva venceu fácil a japonesa Akiko Morigami por dois sets a zero, parciais de 6/2 e 6/2. A rodada teve ainda a vitória da russa Elena Likhovtseva sobre a americana Jill Craybas (7-5, 4-6, 6-2) e a da eslovaca Daniela Hantuchova sobre a russa Maria Kirilenko, de virada (4-6, 6-0, 6-2).