Tênis: Davenport e Henin são campeãs As tenistas norte-americana Lindsay Davenport e a belga Justine Henin saíram consagradas das finais que disputaram neste sábado. Na Inglaterra, Davenport derrotou a espanhola Magüi Serna por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-0 e conquistou o torneio de Eastbourne. Na Holanda, Henin venceu sua compatriota Kim Clijsters por 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 3-6 e 6-3 e ficou com o título do torneio de Den Bosch.