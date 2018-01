Tênis: definidas semifinais no Japão O tenista chileno Marcelo Ríos foi eliminado nesta sexta-feira nas quartas-de-final do Torneio do Japão, ao ser derrotado, de virada, por dois sets a um, pelo norte-americano James Blake. As parciais da partida foram 4/6, 6/4 e 6/1. Na semifinal, Blake vai enfrentar o principal favorito ao título, o australiano Lleyton Hewitt, que venceu o espanhol Francisco Clavet também por 2 sets a 1 - parciais de 4/6, 6/4, 6/2. Em outras partidas das quartas-de-final, o eslovaco Karol Kucera venceu o japonês Takao Suzuki por duplo 6-3. Na semifinal, Kucera vai enfrentar o suiço Michel Kratochvil, que passou pelo holandês Sjeng Schalken por dois sest a zero - 6/3 e 6/4.