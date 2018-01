Tênis: desafio reúne melhores sul-americanos A torcida brasileira vai ter mais uma oportunidade de ver Gustavo Kuerten de perto, num ano em que jogou muito pouco no Brasil, por causa dos confrontos da Copa Davis terem sido disputados fora. Quem não pôde ver Guga na Costa do Sauípe, poderá agora vê-lo em ação de 5 a 8 de novembro no Ginásio do Ibirapuera, no desafio Tênis Espetacular. A competição terá alguns dos melhores jogadores da América do Sul, com os brasileiros Guga (20º do ranking) e Flávio Saretta (45), os argentinos Mariano Zabaleta (27) e Gaston Gaudio (35), o equatoriano Nicolas Lapentti (63) e o chileno Fernando Gonzalez (25). Os tenistas estarão divididos em dois grupos. No "A" estão Guga, Zabaleta e Lapentti; no "B", Saretta, Gonzalez e Gaudio, que jogam no sistema round robin - todos contra todos -. Os campeões de cada chave disputarão a final no sábado dia 8 de novembro.