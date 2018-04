Tênis do Brasil cai para a 3ª Divisão Sem time, sem um bom trabalho de estrutura e sem que a promessa do presidente Nelson Nastas de deixar a CBT fosse cumprida, o Brasil agora é da Terceira Divisão da Copa Davis. Uma equipe formada as pressas por jogadores quase desconhecidos, amargou mais uma derrota, desta vez para o Peru. O ponto decisivo foi marcado nesse sábado na partida de duplas: Ronaldo Carvalho e Gabriel Pitta - que já haviam perdido as duas simples - cairam diante de Luiz Horna e Ivan Miranda por 6/2, 6/2 e 6/3. Neste domingo, os dois jogos de simples vão servir apenas para cumprir tabelae, em Brasília. A queda para a Terceira Divisão deixará o Brasil numa situção muito mais do que triste e certamente acarretará sérios prejuízos financeiros à competição. Afinal, uma eventual volta ao grupo de elite só seria possível em 2007 e ainda assim tendo de conta r com resultados positivos em todos os confrontos diante de adversários sem muitos atrativos para o público e patrocinadores. Este é o maior buraco em que o Brasil já caiu em sua história. Desde 1981, quando foi criado o sistema de disputa da Davis com o Grupo Mundial, a equipe brasileira jamais chegou tão fundo. Ficou na elite de 1996 a 2003, justamente durante a "era Guga", que passou a integrar o time em 96 e só deixou este ano, em virtude do boicote. A Terceira Divisão, na verdade, é o Grupo II da zona americana da Davis, vindo atrás do Grupo Mundial e Grupo I. Nesta terceira categoria, estão oito países, como Bahamas, Haiti, Porto Rico, Jamaica, Cuba e Uruguai, com México e República Dominicana disputando uma promoção para o Grupo I. Assim, no próximo ano, o Brasil teria de jogar o zonal II. Se vencer todos os confrontos volta para o grupo I, em 2006. E teria, mais uma vez, que vencer todos os adversários para chegar ao final do ano e jogar o play off na tentativa de conseguir um lugar no Grupo Mundial, onde está a elite do tênis. Cair de divisão também significa perder dinheiro e derrubar o nível do espetáculo. Afinal, jogos como Brasil x Austrália, em Florianópolis, Brasil e Estados Unidos, em Ribeirão Preto, Brasil e Espanha, em Porto Alegre atrairam não só um público muito grande, como também o interesse de patrocinadores. Agora, ver a equipe brasileira diante de adversários sem expressão não deve alcançar os mesmos índices. O confronto deste fim de semana em Brasília deixou bem clara esta situação. As arquibancadas estavam praticamente vazias e só mesmo na área de convidados, onde o assunto é política e não exatamente o interesse pelos jogos, havia um número razoável de pe ssoas, com cerca de 150 convidados.