Tênis: duelo brasileiro na Argentina Os tenistas Flávio Saretta e Júlio Silva fazem um duelo brasileiro na primeira rodada da Copa Petrobrás, etapa de Buenos Aires, que começa nesta segunda-feira, na academia de Guillermo Villas na Argentina. O jogo reunirá os dois tenistas brasileiros que melhor foram na etapa de Santiago do Chile da Copa Petrobrás. Saretta perdeu nas oitavas-de-final e Silva caiu nas quartas. A segunda etapa da Copa Petrobrás - de um total de seis - distribui US$ 50 mil em prêmios e conta pontos de US$ 75 mil para ATP. Outros três brasileiros estão na competição. André Sá estréia contra o austríaco Johannes Ager, Marcos Daniel enfrenta o argentino Juan Pablo Guzman e Franco Ferreiro encara um tenista vindo do qualifying.