Tênis encanta meninos da Praça da Sé A edição de 2005 do Favela Open, dia 18, no Capão Redondo, em São Paulo, terá a presença de meninos de rua que moram ou circulam na Praça da Sé ? alguns usam as pequenas marquises e o ?ventinho? da estação do metrô como abrigo para se proteger e aquecer enquanto dormem. O professor Jorge Nascimento, que começou com o Tênis na Favela em 1994, em Capão Redondo ? com redes montadas na rua, bolas e raquetes doadas aos meninos ? , conseguiu apoio da Octagon Koch Tavares para realizar, pela primeira vez, mais duas etapas do Favela Open, na Rocinha, no Rio, dia 25 de janeiro, e na parte não turística do Pelourinho, em Salvador, dia 20 de fevereiro. Os campeões de cada etapa serão pegadores de bolinha no Brasil Open de Salvador, de 20 a 25 de fevereiro, torneio sul-americano de tênis. O projeto se expandiu para além de Capão Redondo, há alguns anos, quando o professor Jorge Nascimento teve a idéia de chamar alguns grupos alternativos. Abriu espaço para os meninos que faziam malabares, para puxadores de carroça, os índios da Aldeia Tenondé Porá, em Parelheiros, e, agora, os meninos da Praça da Sé. Tem ido à praça aos domingos para ensinar tênis e preparar os competidores do Favela Open. Jorge tem formação na Espanha, onde aprendeu tênis, trabalhando, inclusive, como limpador de quadras. Ao justificar sua escolha, observou que ?os meninos de rua têm uma vivência que cria certas habilidades, como a rapidez. Para eles, aprender rápido é questão de sobrevivência. Quem diria que o Gato Seco (o menino fazia malabares) ia ser um professor de tênis?? explica Jorge. Hoje, Gato Seco, que se chama José Antenor de Souza Alves, é professor de tênis. Com a divulgação do Favela Open apareceram pessoas que ajudam pagando faculdade aos (poucos) meninos que gostam do esporte e passam a conviver com o tênis. As próprias academias abriram suas quadras para que eles trabalhem e joguem. Citou o Centro Paulista de Tênis e ?também todas as outras academias?. Em meio a pregadores da palavra de Deus e vendedores de folhas, sementes e raízes, uma tribo diferente se destaca na Praça da Sé: os meninos que estão aprendendo a jogar tênis. Uma rede improvisada é amarrada em postes, ou qualquer outro suporte, tendo a Catedral da Sé como cenário. ?Um tempo aqui e logo é possível identificar. Tem venda e consumo de drogas, assaltos, falsificação de documentos... e o pessoal do bem, como os jesuítas que cortam cabelos e barbeiam os moradores de rua e as pessoas que vêm para doar comida... ou que perderam barracos queimados em incêndios nas favelas e moram aqui?, resume Jorge. É nesse cenário que o professor encontrou um pequeno grupo de meninos que está treinando para o Favela Open. Parte deles vive na favela do Grajaú e passa os dias na praça entregando folhetos ou catando papelão. Outra parte vive mesmo na praça, escondidos nos pequenos espaços das marquises da Estação Sé do Metrô. ?O intuito é dar perspectiva de vida, colocar na cabeça dos meninos que há uma oportunidade no esporte. Eu sei que o tênis está totalmente fora da realidade de uma criança que está na rua, morando na Praça da Sé?, observa Jorge que, por isso, decidiu ?apresentar? o esporte aos meninos. Acha que mesmo que os resultados forem pequenos ? um ou outro menino gosta do tênis, aprende a jogar e consegue emprego em academias e gosta de tênis ? vale o esforço. ?Hoje já existem vários projetos sociais no tênis. Quando comecei com o Favela Open não havia.? A fama de Gustavo Kuerten ajudou a expandir a rede informal de solidariedade que se cria em torno de um projeto não institucionalizado (sem vínculo com entidades). A cada edição, o Favela Open recebe pequenas ajudas, de donos e freqüentadores de academias, empresários ligados ao tênis e também de fãs do esporte. Um dos prêmios, para os vencedores do Favela Open deste ano, serão duas vagas no alojamento do São Paulo para um menino e uma menina. ?Conversei com o presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, e ele prometeu ajudar o projeto do tênis.?