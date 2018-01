Tênis Espetacular: ingressos à venda Já estão à venda nas bilheterias do ginásio do Ibirapuera - rua Manoel da Nóbrega s/n, ou na TicketMasters - fones 68.46.6000 para São Paulo e 0300 7896846 para outras localidades, os ingressos do Tênis Espetacular, torneio que vai reunir de 5 a 8 de novembro Gustavo Kuerten, Flávio Saretta, Nicolas Lapenti, Mariano Zabaleta, Gaston Gaudio e Fernando Gonzalez. Os preços são de R$ 20,00 para arquibancadas; R$ 30,00 para cadeira superior; e R$ 40, 00 para cadeira inferior. Há ainda a possibilidade de se comprar pacotes para todos os dias válido para duas pessoas a R$ 130,00 arquibancada; R$ 190,00 cadeira superior; e R$ 260,00 cadeira inferior.