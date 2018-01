Tênis: falha a ?estratégia Saretta? ?Colocar um garoto para disputar o quinto ponto na Copa Davis, correndo um risco enorme, pode prejudicar por um período a carreira de um jogador iniciante como ele. Não tem cabimento. A culpa não é do (Flávio) Saretta. Sua chance era de um 1%, por causa da pressão que envolve uma disputa como a Davis. Pode levar tempo para cicatrizar e ele passou por isso sem necessidade?, diz o técnico Marcelo Meyer, sobre a derrota e desclassificação do Brasil no Grupo Mundial da Copa Davis, no fim de semana, em Helsingborg, em quadra de carpete, contra a Suécia. Meyer foi treinador de Fernando Meligeni e passou por problema parecido em Bruxelas, contra a Bélgica, em 1993. ?O Meligeni ficou sabendo 15 minutos antes que entraria no jogo contra Filip De Wulf e acabou perdendo. E olha que o confronto era no primeiro dia. Mas demorou um tempo para ele se recuperar.? O Brasil perdeu o confronto: 1 a 3. No fim de semana passado, era Brasil e Suécia ? que já teve Bjorn Borg, Stefan Edberg. No sábado, em grande exibição, André Sá e Gustavo Kuerten, em uma parceria afinada, derrotaram Jonas Bjorkman e Magnus Larsson ? 2 a 1 para os brasileiros na melhor-de-cinco partidas, uma chance histórica. No último dia de competição, Guga não começou bem, esboçou recuperação, mas perdeu de Bjorkman: 2 a 2. No jogo-desempate, quando se esperava André Sá, entrou na quadra Flávio Saretta, 21 anos, 85º do mundo, para enfrentar Andreas Vinciguerra. Grande surpresa e... derrota por 6/1, 7/5 e 6/3. Saretta, segundo sua assessoria, seguirá direto de Helsingborg para Viña del Mar, no Chile, onde amanhã deve estrear contra o norte-americano Cecil Mamiit, 105º do mundo, no ATP de US$ 350 mil disputado em piso de saibro. Os dois se enfrentaram um vez em um challenger, nas Bermudas, em 2001, e Cecil venceu. O resto da equipe chega hoje. Sá e Guga voltam a jogar na semana que vem, no ATP de Buenos Aires, também em piso de saibro. Sá teria ficado irritado na noite de sábado ao saber que não jogaria no domingo, ?independentemente do resultado de Guga?, apesar de não ter problemas físicos nem psicológicos em Helsingborg. ?Foi uma pena. Embora tenha feito dois jogos disputados em dez sets, me sentia em perfeitas condições, físicas e mentais, para jogar o quinto e decisivo jogo. Estava motivado, principalmente depois da vitória nas duplas. Mas o Acioly preferiu o Saretta?, informou Sá, que tem desembarque previsto para hoje em Santa Catarina, onde treinará até sexta-feira. No sábado, vai para a Argentina. Marcus Vinicius Barbosa, o ?Bocão?, ex-técnico de Sá, acompanhou o jogo em Camboriú e também estranhou a Mudança. ?Ele jogou bem na dupla. O Sá tem muito potencial. Vejo algumas coisas que ainda precisa melhorar, detalhes psicológicos, mas poderia perfeitamente ter jogado a quinta partida.?