Tênis: favoritas avançam em Tóquio Deu a lógica na rodada desta quinta-feira do Torneio de Tênis de Tóquio, quando as principais favoritas avançaram para as quartas-de-final. Com a cabeça-de-chave número 1, Monica Seles classificada na véspera, hoje foi a vez da iugoslava Jelena Dokic e a norte-americana Lindsay Davenport garantirem vaga na próxima fase. Dokic derrotou a indonésia Angelique Widjaja por 7-6 (7- 4) e 6-4, enquanto Davenport eliminou a croata Iva Majoli num duplo 6-4. A cabeça-de-chave número 4, a norte-americana Chanda Rubin, também já estava classificada e nas quartas vai enfrentar a russa Elena Dementieva.