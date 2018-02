Tênis: favoritas avançam na Alemanha A rodada desta quinta-feira do Torneio de Filderstadt, na Alemanha, não apresentou surpresas. Todas as favoritas venceram e avançaram às quartas-de-final da competição. A belga Kim Clijsters, cabeça-de-chave número 2, venceu com facilidade a croata Karolina Sprem por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Terceira pré-classificada, a francesa Amelie Mauresmo fez 6/0 no primeiro set e contou com o abandono, por contusão, da sérvia Jelena Jankovic. A russa Elena Dementieva, cabeça 5, derrotou a francesa Nathalie Dechy por 2 sets a 1 - parciais de 5/7, 6/3 e 6/4 - e a russa Nadia Petrova (cabeça 6) ganhou da compatriota Elena Likhovtseva por um duplo 6/1.