Tênis: favoritas vencem em Dubai As principais favoritas venceram nesta quarta-feira, na segunda rodada do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes. Cabeça-de-chave número 1, a belga Justine Henin derrotou a alemã Anca Barna por dois sets a um, com parciais de 1-6, 6-2 e 6-4. As favoritas números 2 e 3 também avançaram. A francesa Amelie Mauresmo eliminou a hungara Petra Mandula por 6-2, 2-6, 7-6 (7-5) e Jennifer Capriatti passou pela russa Svetlana Kuznetsova (6-2, 6-1). A rodada teve ainda os seguintes resultados: Conchita Martinez (ESP) venceu Eleni Danilidou (GRE) por 6-4, 6-7 (7), 6-2. Lina Krasnoroutskaya (RUS) venceu Patty Schnyder (SUI) por 1-6, abandono. Anastasia Myskina (RUS) venceu Tamarine Tanasugarn (TAI) por 6-3, 6-2. Iroda Tulyaganova (UZB) venceu Magdalena Maleeva (BUL) por 7-6 (2), 7-5.