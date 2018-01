Tênis: Ferrero é novidade do ranking O espanhol Juan Carlos Ferrero - que neste domingo venceu o Torneio de Estoril - foi a principal surpresa do ranking de Entradas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) divulgado nesta segunda-feira. O espanhol subiu para a 10ª posição, no lugar que até a semana passada vinha sendo ocupada pelo seu compatriota Alex Corretja. As primeiras posições do ranking se mantiveram inalteradas em relação à semana passada. O russo Marat Safin é o primeiro, seguido de Gustavo Kuerten. Os norte-americanos André Agassi e Pete Sampras aparecem, respectivamente, na terceira e quarta colocações. Veja os 10 primeiros do ranking de Entradas, que leva em conta o desempenho das últimas 52 duas semanas. 1 - Marat Safin (RUS) 4.270 pontos 2 - Gustavo Kuerten (BRA) 4.150 3 - Andre Agassi (EUA) 3.640 4 - Pete Sampras (EUA) 2.840 5 - Magnus Norman (SUE) 2.635 6 - Yevgeny Kafelnikov (RUS) 2.635 7 - Lleyton Hewitt (AUS) 2.575 8 - Patrick Rafter (AUS) 2.225 9 - Juan Carlos Ferrero (ESP) 2.090 10 - Alex Corretja (ESP) 2.070 Os Brasileiros 95 - Fernando Meligeni 429 118 - Alexandre Simoni 352 126. Andre Sá 317 170. Francisco Costa 232 255 - Flavio Saretta 136 275 - Daniel Melo 118 340 - Ricardo Mello 85 375 - Julio Silva 71 439 - Marcos Daniel 53