Tênis: final feminina será domingo A final da chave feminina do Torneio de Wimbledon, entre a norte-americana Venus Williams e a belga Justine Henin, prevista para este sábado de manhã, foi transferida para às 10 horas (de Brasília) deste domingo, por causa do mau tempo. A organização do torneio decidiu transferir a partida, porque a semifinal masculina - entre o britânico Tim Henman e o croata Goran Ivanisevic - que começou na sexta-feira, ainda não terminou. O confronto Henman e Ivanisevic foi transferido da sexta à tarde para este sábado de manhã, mas os dois não chegaram a jogar nem 40 minutos. A chuva, que persistiu durante toda a manhã, voltou a cair e o jogo foi suspenso pela terceira vez. Existe a possibilidade de Henmam e Ivanisevic terem de jogar amanhã. Em razão disso, vencedor terá jornada dupla, já que será obrigado a jogar a final logo em seguida. Patrick Rafter, que na sexta de manhã venceu Andre Agassi, está garantido na final.