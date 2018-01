Tênis: Guga vence com torcida de Raí Com a torcida de Raí, nas arquibancadas do Buenos Aires Lawn Tennis, Gustavo Kuerten estreou com vitória nesta segunda-feira na chave de duplas da Copa AT&T. Guga formou parceria com o norte-americano Don Johnson e derrotou os espanhóis German Puentes e Jairo Velasco Jr por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 6/4. Para Guga foi um bom começo de torneio. E somente nesta terça-feira à noite irá fazer sua estréia na chave de simples, diante do australiano Richard Fromberg. Mesmo numa partida de duplas, numa quadra secundária, o estádio 2, Guga pôde sentir o apoio da torcida argentina, que quase lotou as arquibancadas para ver o tenista brasileiro. Raí também acompanhou com entusiasmo o jogo. Sentado ao lado da mãe de Guga, dona Alice, ele confessou-se um apaixonado por tênis e confirmou que pretende jogar mais seriamente para manter a forma, agora que deixou o futebol. "Vim para um congresso em Buenos Aires e não poderia deixar e assistir ao jogo de Guga", disse Raí. "Realmente estou muito interessado em tênis e este é o esporte que quero aprender e praticar para manter a forma." O brasileiro Antônio Prieto, em parceria com o isralense Eyan Ral, estreou com vitória ao marcar 2 sets a 1, 6/4, 3/6 e 7/6 (8/6) no chileno Marcelo Rios e no argentino Luiz Lobo.