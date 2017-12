Tênis: ingressos para Desafio à venda Os ingressos para o Desafio Brasil x Argentina, de 5 a 7 de novembro, com Gustavo Kuerten, Fernando Meligeni, André Sá jogando diante de David Nalbandian, Gaston Gaudio e Luiz Lobo já estão à venda nas bilheterias do Ginásio do Ibirapuera, na rua Manoel da Nóbrega 1.361 das 9 horas às 20 horas. Os preços por dia são os seguintes: arquibancada - R$ 15,00, cadeira superior - R$ 20,00 e cadeira inferior - R$ 35,00, sendo que comprando os ingressos para os dias dias 5 e 7 (terça e quinta), o dia 6 (quarta) é cortesia. Os jogos serão realizados sempre à noite e a programação é a seguinte: dia 5 (terça), às 19h, Gaston Gaudio x Fernando Meligeni e, a seguir, Gustavo Kuerten x David Nalbandian; dia 6 (quarta), às 18h, os juvenis Bruno Rosa e Diego Cubas fazem um jogo-exibição e, a partir das 19h, Guga/Sá e Lobo/Nalbandian; e dia 7 (quinta), às 18h, exibição de tênis em cadeira de rodas e, a partir das 19h, Meligeni x Nalbandian e, a seguir, Guga x Gaudio.