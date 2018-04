Tênis: ITF recomenda saída de Nastas Diante da forte crise na Copa Davis no Brasil, o presidente da ITF, a entidade maior do tênis mundial, o italiano Francescol Ricci Bitti teria recomendado a saída de Nelson Nastas da Confederação Brasileira de Tênis. O discurso foi ouvido pelo grupo de oposição, que está em Nova York e reuniu-se com Ricci Bitti, como revelou Jorge Rosa, presidente da Federação Catarinense de Tênis. "O Ricci Bitti disse que há dois anos já havia recomendado para o Nelson Nastas deixar a CBT", contou Rosa. "E ele agora ficou de reforçar o pedido, pois disse ainda que o Brasil está com débito junto a sua entidade, possivelmente por falta de repasse nos direitos de televisão". A situação crítica do Brasil na Davis está, na verdade, mexendo no bolso da ITF. Patrocinadores do evento se queixam da situação da equipe brasileira, sem grandes nomes e jogando sem perspectivas. Afinal, além dos quatro Grand Slams, só mesmo as partidas da Copa Davis conseguem atrair público no tênis. E sem contar com Gustavo Kuerten e companhia, os eventos no Brasil perderam sua força e também o interesse de patrocinadores. A possibilidade de o Brasil - que por onze anos esteve no Grupo Mundial - cair para a Terceira Divisão abala o conceito da Copa Davis. O presidente da ITF, não quer deixar que a situação se agrave. Disse que respeita as brigas políticas, mas se queixa d e o tênis estar pagando por esta situação. A ITF não tem força direta para mudar a presidência de uma de suas filiadas, como a Confederação Brasileira de Tênis. Mas tem poder suficiente para pressionar Nelson Nastas a conformar-se com sua saída da entidade. O grupo de oposição à CBT apresentou a Francesco Ricci Bitti uma série de documentos comprovando irregularidades no Brasil. Jorge Rosa disse que foi muito bem recebido pelo presidente da entidade que esteve reunido com os brasileiros por mais de duas ho ras. fim