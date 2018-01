Tênis: Ivanisevic ameaça se aposentar Após perder por 6/3 e 6/4 de Nicolas Kiefer, no domingo, no Torneio de Dubai, o croata Goran Ivanisevic anunciou que pode encerrar a carreira antes da defesa do título de Wimbledon se continuar a sofrer com problemas no ombro. Antes de retornar à elite do tênis, em 2001, o croata viveu dois anos terríveis por causa das dores e teme passar por tudo outra vez.