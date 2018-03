Tênis: Joana Cortez avança em Madri A tenista brasileira Joana Cortez venceu seu segundo jogo no qualifying do Torneio Villla de Madrid, na Espanha. Neste domingo, ela derrotou a argentina Eugenia Chialvo por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/2. Se Joana ganhar mais uma, ela se classifica para a chave principal do torneio, que contará com a presença da norte-americana Monica Seles e da espanhola Arantxa Sánchez e distribuirá US$ 170 mil em prêmios.