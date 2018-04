Tênis: jogo será concluído nesta 4ª O torneio Nossa Caixa Aberto de São Paulo - Troféu Mário Covas prossegue amanhã, no Parque Villa-Lobos, na capital. O primeiro jogo, às 11h30, na quadra central, será entre Vinicius Bortolatto e o peruano Luis Horna. Depois, Marcos Daniel e o argentino Juan-Pablo Guzman terminam a partida suspensa hoje por causa da chuva (Daniel venceu o primeiro set por 6/4 e Guzman vencia o segundo por 1 a 0). A principal surpresa até agora foi a derrota do campineiro Ricardo Mello, cabeça-de-chave número 3 para o mineiro Pedro Braga, na segunda-feira. Braga enfrenta amanhã o francês Jean-Rene Lisnard. Flávio Saretta, campeão do torneio na primeira edição, e cabeça-de-chave número 1, venceu Márcio Carlsson, e terá como próximo adversário o canadense Frederic Niemeyer. Outro destaque do tênis brasileiro, Alexandre Simoni, perdeu o jogo de estréia contra o goiano Ronaldo Carvalho, por desistência. Simoni precisou de atendimento médico quando perdia por 4/3. Tentou prosseguir, mas acabou sendo obrigado a desistir no início do segundo set. Carvalho agora enfrentará o argentino Cristian Kordasz, que venceu Júlio Silva (7/6 e 6/2).