Tênis: Júlio Silva perde no Chile Depois de boa campanha no qualifying e da estréia com vitória (ganhou do espanhol Alberto Martin), o tenista brasileiro Júlio Silva acabou caindo nesta quarta-feira na segunda rodada do ATP Tour de Viña del Mar, ao perder para o bom tenista chileno Nicolas Massu por 6/0 e 6/3. Silva é uma das revelações do tênis brasileiro. Começou trabalhando em clubes e academias e agora dá os primeiros passos no profissionalismo.