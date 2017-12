Tênis: Júlio Silva vence na estréia No Clube Paineiras, no Visa Tennis Open, torneio com US$ 75 mil em prêmios, Júlio Silva estreou com fácil vitória ao marcar 6/2 e 6/0 em Jonathan Sucupira. Em outros jogos desta segunda-feira, o argentino Franco Squillari ganhou do brasileiro Lenoir Ramos por 6/2 e 6/0, Marcos Daniel eliminou o argentino Leonardo Olguin por 6/3 e 6/2 e Mariano Puerta superou o brasileiro Rodrigo Silva por 6/3 e 6/2. Amanhã, o principal favorito ao título, o mineiro André Sá estréia diante do checo Jiri Vanek.