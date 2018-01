Tênis: Lapentti garante vaga na final O tenista equatoriano Nicolás Lapentti tornou-se neste sábado o primeiro finalista do Torneio de Viña del Mar, no Chile, após derrotar o chileno Nicolás Massú por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4. Ele agora vai enfrentar na disputa pelo título da competição o vencedor entre o chileno Fernando González e o francês Nicolás Coutelot.