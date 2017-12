Tênis: Lapentti vence Chang em NY O equatoriano Nicolas Lapentti começou bem o US Open - o último Grand Slam da temporada. Nesta segunda-feira à tarde, ele venceu o norte-americano Michael Chang por 3 sets a 0 - parciais 6/2, 6/4 e 6/4 - e avançou para a segunda rodada do torneio. Também pela primeira rodada, o paraguaio Ramon Delgado derrotou Jacobo Diaz (ESP) 4/6, 6/3, 6/4 e 6/3. O alemão Rainer Schuettler avançou para a segunda rodada ao passar pelo seu compatriota Nicolas Kiefer que abandonou o jogo depois de sentir contusão. As parciais foram de 5/7, 6/4 e 1/0. Já o italiano Davide Sanguinetti venceu o tailandês Paradorn Srichaphan por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 6/4 e 6/1.