Tênis: Marcos Daniel avança no Chile Após derrotar o espanhol Sergi Bruguera, bicampeão de Roland Garros, por 6/3 e 6/2, o tenista brasileiro Marcos Daniel venceu o também espanhol Oscar Hernandez, por 6/1 e 6/2, e conquistou vaga na chave principal do Torneio de Viña del Mar, no Chile, com US$ 381 mil em prêmios. Seu adversário de estréia será definido por sorteio e pode ser o também brasileiro Flávio Saretta, que defendeu o Brasil no confronto com os checos pela Copa Davis, em Ostrava.