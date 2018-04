Tênis: Mauresmo lidera ranking feminino A francesa Amelie Mauresmo assumiu o ranking da WTA, nesta segunda-feira, com 4.527 pontos, superando a belga Justine Henin-Hardenne, que caiu para a quarta posição, após perder nas quartas-de-final no US Open. A russa Svetlana Kuznetsova, campeã do Grand Slam norte-americano, pulou da nona para a sexta colocação. A norte-americana Serena Williams é apenas a décima classificada. Confira o ranking da WTA: 1. Amelie Mauresmo (FRA) - 4.527 pontos. 2. Anastasia Myskina (RUS) - 4.155. 3. Lindsay Davenport (EUA) - 4.057. 4. Justine Henin-Hardenne (BEL) - 4.004. 5. Elena Dementieva (RUS) - 3.368. 6. Svetlana Kuznetsova (RUS) - 3.014,25. 7. Kim Clijsters (BEL) - 2.815. 8. Jennifer Capriati (EUA) - 2.598. 9. Maria Sharapova (RUS) - 2.570. 10. Serena Williams (EUA)- 2.273. 11. Vera Zvonareva (RUS) - 2.146. 12. Venus Williams (EUA) - 2.145. 13. Nadia Petrova (RUS) - 2.009. 14. Ai Sugiyama (JAP) - 1.938. 15. Patty Schnyder (SUI) - 1.753. 16. Paola Suarez (ARG) - 1.592. 17. Elena Bovina (RUS) - 1.475. 18. Karolina Sprem (CRO) - 1.415.75. 19. Alicia Molik (AUS) - 1.349,50. 20. Francesca Schiavone (ITA) - 1.319. 198. Maria Fernanda Alves (BRA) - 159,50. 307. Carla Tiene (BRA) - 76,50.