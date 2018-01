Tênis: Meligeni perde para Nalbandian O ex-tenista brasileiro Fernando Meligeni resolveu bater uma bolinha na noite desta quinta-feira, num desafio internacional no Uruguai, e mostrou que a aposentadoria já fez muita diferença no nível técnico em relação aos tenistas ainda em atividade. Com muita facilidade, o argentino David Nalbandian venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. ?Treinei muito nesta semana para terminar bem a pré-temporada?, disse Nalbandian, campeão do Masters de Shangai, em novembro. Na final do desafio internacional, nesta sexta, o adversário do argentino será o chileno Nicolás Massú, que bateu o argentino Mariano Zabaleta por 2 sets a 1 - parciais de 4/6, 6/4 e 6/4.