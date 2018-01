Tênis: Mello despenca no ranking da ATP O brasileiro Ricardo Mello teve uma péssima notícia nesta segunda-feira. Na lista divulgada pela ATP, o melhor tenista do País despencou 27 posições no ranking de entradas - caiu da 61.ª para a 88.ª colocação, agora com 453 pontos. A queda aconteceu porque Mello não defendeu os 175 pontos do título do ATP de Delray Beach, nos EUA, conquistado no ano passado. Entre os primeiros, a conquista do ATP de Pequim, na China, manteve o espanhol Rafael Nadal na segunda posição, com 4.475 pontos. O líder, disparado, continua sendo o suíço Roger Federer, com 6.975 pontos. Veja como ficou os rankings da ATP: Entradas 1.º - Roger Federer (SUI) - 6.975 pontos 2.º - Rafael Nadal (ESP) - 4.475 3.º - Andy Roddick (EUA) - 3.125 4.º - Marat Safin (RUS) - 3.085 5.º - Lleyton Hewitt (AUS) - 3.085 6.º - Andre Agassi (EUA) - 2.640 7.º - Nikolay Davydenko (RUS) - 2.175 8.º - Guillermo Coria (ARG) - 2.110 9.º - David Nalbandián (ARG) - 1.915 10.º - Mariano Puerta (ARG) - 1.727 88.º - Ricardo Mello (BRA) - 453 108.º - Flávio Saretta (BRA) - 407 297.º - Gustavo Kuerten (BRA) - 115 Corrida dos Campeões 1.º - Roger Federer (SUI) - 1.210 pontos 2.º - Rafael Nadal (ESP) - 853 3.º - Andy Roddick (EUA) - 548 4.º - Lleyton Hewitt (AUS) - 490 5.º - Andre Agassi (EUA) - 455 6.º - Guillermo Coria (ARG) - 422 7.º - Nikolay Davydenko (RUS) - 378 8.º - Marat Safin (RUS) - 346 9.º - Gastón Gaudio (ARG) - 344 10.º - Mariano Puerta (ARG) - 308 83.º - Ricardo Mello (BRA) - 64 130.º - Gustavo Kuerten (BRA) - 23 152.º - Flávio Saretta (BRA) - 15