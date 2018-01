Tênis: Mello fica com terceiro lugar Determinado e jogando com muita seriedade, Ricardo Mello conquistou o terceiro lugar no Desafio Petrobrás Internacional de Tênis ao derrotar o argentino Juan Ignacio Chela, por 2 sets a 0 (duplo 6/4), no primeiro jogo da noite desta sexta-feira, na arena montada na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Desde o início do jogo, o tenista brasileiro mostrou um jogo agressivo e soube como superar um tenista mais bem colocado no ranking - Chela ocupa a 40ª colocação e Mello está em 111.º na ATP.