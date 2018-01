Tênis: Mello perde jogo equilibrado Num jogo com 3h57 de longas trocas de bolas e muito equilíbrio, Ricardo Mello deixou escapar a oportunidade de conquistar a maior vitória de sua vida. Depois de muita luta, o brasileiro perdeu para o argentino Guillermo Coria, número cinco do ranking mundial, por 3 sets a 1, com parciais de 6-4, 6-7 (7/3), 6-3 e 7-6 (7/3), no Australian Open de Tênis, primeiro Grand Slam da temporada. Em vários momentos da partida, Mello esteve em boa vantagem, como, por exemplo, no quarto set em que chegou a sacar com 5 a 4. Só que não conseguiu confirmar o seu serviço, abrindo chance para Coria impor seu estilo de recolocar em quadra todas as bolas. Já no set inicial, Mello foi o primeiro a quebrar o saque do adversário, mas logo a seguir cedeu o seu, permitindo a igualdade. E assim foi em praticamente toda a partida. O brasileiro chegou a salvar cinco set points, nesta primeira série. Mesmo com a decepção de ter perdido o primeiro set, Mello manteve a regularidade de seus golpes e no segundo set voltou a ter uma cômoda vantagem, sacando com 6 a 5. Novamente, não confirmou o seu serviço, mas acabou vencendo no tie break, empatando a partida. No set seguinte, Coria abriu vantagem de 5 a 1, até que Mello reagiu fazendo 3 a 5, mas não foi o suficiente para vencer. No quarto set, o brasileiro deixou a impressão de que venceria até com certa tranqüilidade. Manteve-se em vantagem desde o início, com vantagens de 4 a 2 e depois 5 a 4 e saque, mas caiu diante da regularidade de Coria. Nadal avança - A mais nova revelação espanhola, Rafael Nadal, voltou a mostrar seu talento e, especialmente, espírito de luta. Num jogo decidido apenas no quinto set, derrotou o russo Mikhail Youznhy por 6-1, 4-6, 4-6, 7-5 e 6-3. Já o campeão olímpico de Atenas, o chileno Nicolas Massu, contundido, sequer conseguiu terminar sua partida e perdeu para o alemão Philipp Kochlschreiber por 6-0, 2-0 e abandono. Outro chileno, Fernando Gonzalez, avançou para a terceira rodada, ao vencer o russo Igor Andreev por 7-5, 6-2 e 6-3, enquanto o francês Sebastien Grosjean foi surpreendido por outro francês, Jean Rene Lisnard, por 1-6, 4-6, 6-3, 6-4 e 6-3. Feminino - Duas das mais fortes candidatas ao título do Aberto da Austrália de 2005, Lindsay Davenport e Anastasia Myskina, garantiram lugar na terceira rodada do torneio. A número 1 do mundo, Davenport começou o jogo levando um susto, mas reagiu a tempo de vencer Michaela Pastikova, por 2-6, 6-2 e 6-2. Myskina eliminou Tzipora Obzila, de Israel, por 6-4 e 6-2. E Vênus Williams não tomou conhecimento da chinesa Shuai Peng: 6-3 e 6-1 para a norte-americana.