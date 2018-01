Tênis: Mello será cabeça-de-chave nº 1 Ricardo Mello será o cabeça-de-chave número 1 do classificatório nacional, torneio que promete agitar o hotel Casa Grande no Guarujá, a partir de segunda-feira. A competição vai dar ao vencedor uma vaga na chave principal do Brasil Open, de 23 a 28 de fevereiro na Costa do Sauípe. Para os tenistas brasileiros, a chance de ganhar uma vaga no Brasil Open, através deste classificatório nacional, é bem maior do que disputar o qualifying oficial da competição. Por isso, os jogadores estão motivados. Além de Mello, cabeça-de-chave número 1, os outros são favoritos são Franco Ferreiro, Alexandre Simoni, Julio Silva, Lucas Engel, Marcelo Melo e Alexandre Bonatto. O Brasil já tem garantido três jogadores da chave principal do Sauípe, Gustavo Kuerten, Flávio Saretta e Pedro Braga, que ganhou a vaga no primeiro classificatório nacional, disputado no Harmonia, em São Paulo. Agora surgiu uma nova e boa chance. Por isso, além de jogadores já com experiência no circuito profissional jogam outros de muito talento como Leonardo Kirche, que vai estrear diante de Eduardo Portal. Os jogos começam segunda-feira, às 11 horas, em quadra de saibro especialmente construida para esta competição, no Casa Grande Hotel, no Guarujá, sem cobrança de ingressos.