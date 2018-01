Tênis: Nadal é campeão na Suíça O espanhol Rafael Nadal voltou a reinar no saibro: ele venceu o checo Tomas Berdych, por 2 a 1, de virada (parciais de 2/6, 6/2 e 6/4) e conquistou o título do Torneio de Bastad, neste domingo. Com o resultado, o tenista espanhol tem agora uma invencibilidade de 29 jogos no saibro. Foi o sétimo título obtido por ele na temporada. Nadal conquistou os títulos dos torneios da Costa do Sauípe (Brasil), Acapulco (México), Monte Carlo, Barcelona, Roma, Roland Garros e o de Bastad. Neste ano, Nadal venceu 54 partidas e perdeu oito.