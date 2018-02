Tênis: Nastas convoca eleições e viaja O presidente da Confederação Brasileira de Tenis (CBT), Nelson Nastas, convocou assembléias para o dia 17 de dezembro, uma delas extraordinária, e outra eletiva. A decisão foi surpreendente, primeiro pelo fato de a CBT ter recentemente anunciado férias coletivas, e também porque o presidente da entidade viajou para a Espanha, onde acompanha a final da Copa Davis, entre Espanha e Estados Unidos. As duas assembléias serão realizadas em Brasília, na sede da Academia de Tênis, em que o proprietário, José Farani, é apontado como o sucessor de Nastas na CBT. Por coincidência, a oposição, liderada por Jorge Rosa, de Santa Catarina, também tem um candidato forte do Distrito Federal, que é Arnaldo Gomes. As chapas deverão ser registradas até o dia 10 e correligionários de Nastas garante que as eleições só foram marcadas porque o atual dirigente tem certeza de ganhar o processo sucessório.