Tênis: Novo presidente em São Paulo Com a idéia de ter uma gestão aberta à participação de todos, Paulo Campos tomou posse essa semana como novo presidente da Federação Paulista de Tênis. Ele é irmão da ex-tenista Silvana Campos e foi técnico de Roberto Jábali e Gisele Faria, do ex-números 1 do ranking juvenil internacional. "O meu projeto é aberto a participação de todos tenistas, clubes e academias. Quero acompanhar de perto a transição dos tenistas e melhorar os nossos campeonatos", prometeu o novo dirigente.